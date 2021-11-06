24Erzincanspor’dan 2-0’lık galibiyet

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2. Lig 11. hafta karşılaşmasında 24Erzincanspor kendi evinde Karacabey Belediyespor’u 20’lık skorla yenerek puanını 10'a çıkardı.

Müstakil Atletizm Pisti Sahasında oynanan ve Muhammetali Metoğlu’nun yönettiği karşılaşmada 24Erzincanspor ile konuk Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi.

Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan 24Erzincanspor, karşılaşmanın ilk yarısında atak oynamasına rağmen gol bulamayınca ilk yarı 00’lık skorla berabere sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan 24Erzincanspor, 63’ncü dakikada penaltıdan Muhammed Demirci’nin golüyle 10 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar gelişirken 90+3’de Muhammed Demirci takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Maç 24Erzincanspor’un 20’lık galibiyetiyle sona erdi. 24Erzincanspor ligdeki puanını 10’a çıkardı.

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