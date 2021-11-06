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Erzincan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi

İHA

Erzincan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi

Yeşilay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdiği Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin (YEDAM) toplu açılış töreninde Erzincan YEDAM’ın da açılışı yapıldı.
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün de katıldığı Yeşilay Genel Merkezi’nde gerçekleşen törene, Erzincan’ YEDAM’dan canlı bağlantı yapılarak açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenine Vali Mehmet Makas, Şube Başkanı Faruk Kocatürk ve Yönetim Kurulu üyeleri Barış Yalçınkaya, Yener Silahşor, Safa İsabeyoğlu, Hüseyin Koç ve Hilal Melike Kartal, YEDAM personelleri katılım sağladı. Açılışların ardından Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de hizmet veren YEDAM’ ların toplam sayısı 104’e ulaştı.
YEDAM’ın Erzincan’da hizmete girmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Faruk Kocatürk şunları ifade etti:
“Yeşilay, YEDAM’ lar ile bağımlılıklardan kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. Türkiye’nin her yerinden 115 YEDAM Danışma Hattı ile destek almak mümkün olsa da, vatandaşlarımız fiziki olarak bir merkeze gelmeyi ve uzmanlarla yüz yüze görüşmeyi tercih edebiliyor. Bu kapsamda ilimizde YEDAM'ın hizmet vermesi bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yakınında olmak açısından büyük önem taşıyor. Bu açılış töreninin Cumhurbaşkanı’mızın katılımıyla yapılması da bizim için büyük onur. Bağımlılıklarla mücadelemizi sahiplendiği ve bizlere her zaman destek olduğu için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. YEDAM’ın tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; bağımlılıklarından kurtulmak için desteğe ihtiyaç duyan herkese kapımızın açık olduğunu vurgulamak istiyorum.”
YEDAM bağımlı bireylere ve ailelerine ücretsiz destek sağlıyor
Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz Psikososyal destek sağlıyor. YEDAM’ ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.
Yeşilay Hakkında
1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.
Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.
Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahiptir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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