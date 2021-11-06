Kestiği ağacın altında kalarak öldü

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Erzincan’da kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Mollaköyü Mahmutlu Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cemal Yılmaz, bahçedeki ağacı keserken devrilen ağacın altında kalarak can verdi. Durumun fark edilmesi üzerine jandarma ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz’ın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansa konuldu ve hastane morguna kaldırıldı.

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