Kestiği ağacın altında kaldı

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Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN´ın Mollaköy beldesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde, Cemal Yılmaz(65) bahçesinde kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Mollaköy beldesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın, ağacın altında kaldığı bilgisini alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, olay yerine hareket etti. Ekipler, Cemal Yılmaz´ın evinin bahçesinde kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve jandarma ekipleri, ağacın altındaki Yılmaz´ın cansız bedenini çıkardı. Yılmaz´ın, cenazesi otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2021-11-06 21:42:15



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