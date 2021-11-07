İnşaatın 3’ncü katından düşen genç, hastaneye kaldırıldı

'Çok üzgünüm' dedi ve açıkladı: Uyarıma rağmen...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan'da gece saatlerinde inşaatın üçüncü katından düşen genç, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Olay, saat 22. 00 sıralarında Kırklar caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatın üçüncü katında 2 arkadaşıyla bulunan 23 yaşındaki S.A., bir anda yere düştü.

Ağır yaralanan S.A., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken olaya ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere 2 kişi polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.