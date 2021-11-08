Doğu Anadolu’da mevsim normallerine göre sıcaklık artarken Çarşamba kar geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu’da mevsim normallerine göre sıcaklık artarken Çarşamba kar geliyor

İHA

Doğu Anadolu’da mevsim normallerine göre sıcaklık artarken Çarşamba kar geliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyrederken Çarşamba ve Perşembe günü bölgedeki bazı illerde kar bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek.
Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin beklendiği bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 48 derece üzerinde seyredecek. Rüzgâr kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bayburt ve Erzurum’da 15, Kars ve Ardahan’da 13, Ağrı ve Iğdır’da 16, Erzincan’da 18 derece olması öngörülüyor.
“Çarşamba ve Perşembe 10 ilde kar yağışı bekleniyor”
Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar bekleniyor. Çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; perşembe günü Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; çarşamba ve perşembe günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı hâkim olacak.
Çarşamba günü; Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor.
Perşembe günü 10 ilde kar var
Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de perşembe günü kar yağışı etkili olacak.
Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ve yangınlara neden oluyor
YEREL HABERLER Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ...
Kaymakamlık ve belediyeden spor kulübüne malzeme yardımı
YEREL HABERLER Kaymakamlık ve belediyeden spor kulübüne malzeme ...
İnşaatın 3’ncü katından düşen genç, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER İnşaatın 3’ncü katından düşen genç, hastaneye ...
Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı
Kestiği ağacın altında kaldı
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kaldı
Kestiği ağacın altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalarak öldü
Erzincan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Erzincan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin açılışı ...
24Erzincanspor’dan 2-0’lık galibiyet
YEREL HABERLER 24Erzincanspor’dan 2-0’lık galibiyet
İletişim Başkanlığı Dijital İletişim tırı Erzincan'da
YEREL HABERLER İletişim Başkanlığı Dijital İletişim tırı Erzincan'da
Erzincan’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı
YEREL HABERLER Erzincan’da gerçeği aratmayan uçak kazası tatbikatı
Girişimci kadınların el emeği: Pancar Pekmezi
YEREL HABERLER Girişimci kadınların el emeği: Pancar Pekmezi
Barodan meslek içi eğitim semineri
YEREL HABERLER Barodan meslek içi eğitim semineri
Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Zengin’den, Lütfü Türkkan’a kınama
YEREL HABERLER Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.