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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincanlı atıcılardan Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupasında dereceler

İHA

Erzincanlı atıcılardan Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupasında dereceler

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAF) tarafından Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupasına katılan Erzincanlı sporcular dereceler elde etti.
TAF 2021 yılı faaliyet programında yer alan 10 metre Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası müsabakaları sona erdi.
Müsabakada dereceye girenlere madalya ve kupaları federasyon Havalı ve Ateşli Silahlar As Başkanı Kadri Akgün, federasyon Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç tarafından verildi. Müsabakada 5 yeni Türkiye Rekoru kırıldı. Büyükler, Gençler ve Yıldızlar dalında Erdemli Atış Poligonunda gerçekleştirilen müsabakaya yurt genelinden 420 sporcu katıldı.
Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası müsabakalarında yarışan Erzincanlı sporculardan, Kerimcan Karanlık yıldız erkekler kategorisinde Türkiye birincisi, Nas Ebrar Mühürdaroğlu yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi, Hatice Tuana Deniz Türkiye üçüncüsü, Elif Zeynep Geçim genç bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Milli Takım Baraj Puanı Minik Bayanlar kategorisinde Melek Su Gülnahar Türkiye üçüncüsü olurken, Kerim Can Karanlık, Şevki Efe Mühürdaroğlu, Ömer Faruk Barutçu yıldız erkeklerde takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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