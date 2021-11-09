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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital İletişim tırının 39'ncu durağı Erzincan oldu. Erzincan’a gelen tır vatandaşların ziyaretine açıldı.

Dijital İletişim tırı Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginlikleri ile vizyon projeleri yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hayata geçirildi.

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