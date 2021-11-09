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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Karaman, Kılıçdaroğlu’nun Erzincan ile ilgili konuşmasını yalanladı

İHA

Milletvekili Karaman, Kılıçdaroğlu’nun Erzincan ile ilgili konuşmasını yalanladı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gurup toplantısında "CHP milletvekillerinin Erzincan’ı ziyaretleri esnasında, Tercan ilçesine bağlı Kuzuören ve Fındıklı köylerinde elektrik olmadığı” şeklindeki beyanların yalan olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Konuşmasında geçen hafta Erzincan'da bir dizi temaslarda bulunan CHP'li milletvekillerinden aldığı bilgiye dayanarak "Tercan Kuzuören Köyü ve çevresindeki 6 köyde elektrik yok. Sarayın haberi var mı? Zaten sarayın Türkiye'den haberi yok ki" sözleri üzerine AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman açıklamada bulundu.
Karaman, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına bir yenisini daha ekleyerek Erzincan'dan bir haber olduğunu söyledi.
Erzincan'da Tercan ilçesinde elektriksiz köy bulunmadığını aktaran Karaman, "Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Kuzuören ve Fındıklı köyümüzde elektrikle ilgili hiçbir problem olmadı. Kaldı ki 'zifiri karanlıkta yaşıyorlar' dediği Fındıklı köyünde 2 yıl önce tesis yenilemeleri de yapılmıştır. Tercan ilçemizin 71 köyünde elektrikle ilgili bir problemin olmadığı gibi intikal eden elektrikle ile ilgili herhangi bir başvuru veya şikayet de bulunmuyor."
Kılıçdaroğlu'nun peş peşe söylediği yalanlarının artık "katmerli yalan" olduğunu dile getiren Karaman, "Köylerimizle ilgili bırakın elektrik sorununu kentte nerdeyse tüm köy yolları sıcak asfalt yapılmıştır. Bırakın köylümüze hizmeti götürmeyi besledikleri hayvanların bile kara yolundan güvenli geçişlerini sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez yapılan ve örnek teşkil eden 'Ekolojik üst geçit' köprüsünü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bizler en ücra noktada bulunan vatandaşlarımıza hizmet götürmeyi aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Hayvansal ve bitkisel üretimi için 62 milyon 912 bin destekleme ödemesi yapılmıştır" dedi.
Karaman, CHP'li milletvekillerinin yılda bir defa bölgede gerçekleştirdikleri ziyaretlerle vatandaşın nabzını yalanlarla tutamayacağını dile getirerek Erzincan'dan muhalefete ekmek çıkmayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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