Milletvekili Çakır’dan Türkkan tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Çakır’dan Türkkan tepkisi

İHA

Milletvekili Çakır’dan Türkkan tepkisi

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesine tepki göstererek, "Lütfü Türkkan, şehidimizin ağabeyinden özür dileme erdemini bile gösterememiş, sözde milliyetçi özde muhteris bir zavallıdır." dedi.
Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın sicilinde buna benzer olayların bulunduğunu söyledi.
Milletvekili Çakır, 1997 yılında Bingöl Gözer köyünün yaylasında gencecik bir delikanlı İsa Gümren’in hayatını kaybettiğini belirterek, “Henüz 17 yaşındayken kalleş terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Geride kalan annesi, kardeşleri ise onun acısıyla yaşamaya devam etti. Sene 2021. Gazi Meclisin çatısı altında milletvekilliği yapan İYİ Partili Lütfü Türkkan, Meral Akşener’in Bingöl ziyareti esnasında şehidimiz İsa Gümren’in ağabeyi Tahir Gümren’in bacısına küfür etti. Tabi bu durum, Lütfü Türkkan gibi ‘küfür etmeyi’ ve ‘insanlara saldırmayı’ kendine hayat tarzı haline getirmiş birisi için normal olabilir. Zira kendisinin ‘küfür ve şiddetle barışık, millî ve manevi değerleriyle düşman’ bir sicile sahip olduğunu biliyoruz. Şimdi Lütfü Türkkan’ın siciline şöyle bir göz atalım: PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’ün Gazi Meclisimize gelmesini hazmedemedi. ‘Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba’ diye twit atmıştı. Düşünebiliyor musunuz, insanımızın giyim kuşamına düşman, Türk milletinin öz evlatlarını milletin meclisine sokmak istemeyen kompleksli bir zihniyet bu. Şehidimizin babası Asım Safitürk ise, “Ben arkadaş değilim, memlekete şehit vermiş bir babayım” diye muhteşem bir yanıt vermişti. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hani bu millet cumhuriyetini şehitlerine borçludur diyen Akşener Türkiye Cumhuriyetinin, Türk milletinin şehitlerine dil uzatan Lütfü Türkkan’a bugün olduğu gibi dün de sessiz kalmıştı. Unutmadık” dedi.
Çakır, şunları kaydetti:
“2021 yılının Haziran ayında bu düşmanlığını eyleme dökmüştür. Lütfü Türkkan’ın Dilovası’ndaki 'Türkkan Yağ Anonim Şirketiyle Türkkan Çiftliğinin' Orman ve TOKİ arazisi üzerine kurulduğu ortaya çıktı. Lütfü Türkkan’ın 28 dönümlük çiftliğinin hazineye ait üç parselini yıllardır işgal ettiği belirlendi. Mahkeme bu yapıların tahliyesi ve yıkımı hakkında karar verdi. Kaçak çiftlik tahliye edildi. Bunu haber yapan gazeteci, İHA muhabiri Mustafa Uslu, bu kaçak çiftliği görüntülediği için Lütfü Türkkan’ın adamları tarafından ağır bir saldırıya uğradı, kamerası kırılıp paramparça edildi.”
Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki Erzincan hakkındaki sözlerini dinlediğini söyleyen Çakır, “Kılıçdaroğlu bize öyle bir Erzincan portresi çiziyor ki, sanki Erzincan’ımız altyapıdan tarım ve hayvancılığa, ekonomiden üretime kadar her konuda batmışlığın bitmişliğin, geri kalmışlığın acısını çekiyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun hakkını yememek lazım. Hangi konuda? Tabii ki yalan beyanda. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadrolarının Erzincan’ımıza hizmet sunmak için gece gündüz çalıştığını, Kılıçdaroğlu da şürekâsı da çok iyi biliyor. Buradan Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum: AK Parti’nin 19 yıldır gerçekleştirdiği muhteşem icraatları, yatırımları bildiğin halde ifade edemiyorsan, doğruları ve gerçekleri konuşamıyorsan, Erzincanlıların karşısına yalanla, iftirayla çıkma Kılıçdaroğlu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu’da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek
YEREL HABERLER Doğu’da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek
Milletvekili Karaman, Kılıçdaroğlu’nun Erzincan ile ilgili konuşmasını yalanladı
YEREL HABERLER Milletvekili Karaman, Kılıçdaroğlu’nun Erzincan ile ...
Dijital İletişim tırının 39'ncu durağı: Erzincan
YEREL HABERLER Dijital İletişim tırının 39'ncu durağı: Erzincan
Erzincan’da kütüphanesiz okul kalmayacak
YEREL HABERLER Erzincan’da kütüphanesiz okul kalmayacak
Erzincanlı atıcılardan Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupasında dereceler
YEREL HABERLER Erzincanlı atıcılardan Havalı Silahlar Cumhuriyet ...
Girlevik Şelalesinde sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Girlevik Şelalesinde sonbahar güzelliği
Saman yüklü tırda yangın
YEREL HABERLER Saman yüklü tırda yangın
Sobacılık mesleği son demlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Sobacılık mesleği son demlerini yaşıyor
Doğu Anadolu’da mevsim normallerine göre sıcaklık artarken Çarşamba kar geliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da mevsim normallerine göre sıcaklık ...
Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ve yangınlara neden oluyor
YEREL HABERLER Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.