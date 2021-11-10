Erzincan’da saat 9'u 5 geçe hayat durdu

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’ncü senei devriyesinde saat 09.05'te tüm Erzincan’da vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Erzincan’da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında belediye önündeki meydanda tören düzenlendi. Kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde siren eşliğinde vatandaşların 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma” programı gerçekleştirildi.

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