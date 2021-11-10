Kaymakam Çelik, esnaf ve yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Çelik, esnaf ve yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu

İHA

Erzincan'ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe merkezinde hizmet veren esnaf ile yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Çelik, esnaf ve yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu

Erzincan’ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe merkezinde hizmet veren esnaf ile yaşlı vatandaşları ziyaret etti.
Esnafın sorun, talep ve önerilerini dinlemek üzere ziyarette bulunan Kaymakam Çelik, işyerlerinde alınan korona virüs tedbirlerinden memnuniyetini dile getirdi.
Kaymakam Çelik, ilçede hep birlikte gerçekleştirilen fedakârlık sonucu vaka sayılarında yaşanan düşeşe dikkat çekerek maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet eden esnaf başta olmak üzere tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik daha sonra ilçedeki yaşlıları ziyaret etti.
Kâzım Karabekir Mahallesinde ikamet eden Ömer Aydoğdu ve Ahmet Kaya ile bir süre sohbet eden Kaymakam Çelik kendilerinin ve ailelerinin istek ve sorunlarını dinledi.
Gerçekleştirilen ziyarette İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personeli Melih Yavuz Polat, Kaymakam Çelik’e eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da fabrika gibi meslek lisesi
YEREL HABERLER Erzincan’da fabrika gibi meslek lisesi
Erzincan’da saat 9'u 5 geçe hayat durdu
YEREL HABERLER Erzincan’da saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Milletvekili Çakır’dan Türkkan tepkisi
YEREL HABERLER Milletvekili Çakır’dan Türkkan tepkisi
Doğu’da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek
YEREL HABERLER Doğu’da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek
Milletvekili Karaman, Kılıçdaroğlu’nun Erzincan ile ilgili konuşmasını yalanladı
YEREL HABERLER Milletvekili Karaman, Kılıçdaroğlu’nun Erzincan ile ...
Dijital İletişim tırının 39'ncu durağı: Erzincan
YEREL HABERLER Dijital İletişim tırının 39'ncu durağı: Erzincan
Erzincan’da kütüphanesiz okul kalmayacak
YEREL HABERLER Erzincan’da kütüphanesiz okul kalmayacak
Erzincanlı atıcılardan Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupasında dereceler
YEREL HABERLER Erzincanlı atıcılardan Havalı Silahlar Cumhuriyet ...
Girlevik Şelalesinde sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Girlevik Şelalesinde sonbahar güzelliği
Saman yüklü tırda yangın
YEREL HABERLER Saman yüklü tırda yangın
Sobacılık mesleği son demlerini yaşıyor
YEREL HABERLER Sobacılık mesleği son demlerini yaşıyor
Doğu Anadolu’da mevsim normallerine göre sıcaklık artarken Çarşamba kar geliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da mevsim normallerine göre sıcaklık ...
Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ve yangınlara neden oluyor
YEREL HABERLER Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.