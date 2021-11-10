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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Refahiye ve Çayırlı’da 10 Kasım töreni

İHA

Refahiye ve Çayırlı’da 10 Kasım töreni

Erzincan’ın Refahiye ve Çayırlı ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’ncü senei devriyesinde tören düzenlendi.
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü münasebetiyle Çayırlı’da Ziya Gökalp Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan anma programı, Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans salonunda Kaymakam Ahmet Gülderen, Belediye Başkanı Atınç Bahadır, İlçe Cumhuriyet Savcısı Onur Doğan, ilçe protokolü ile kurum amirlerinin yanı sıra öğrencilerin de katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü Tuba Güneş'in günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam etti. Hazırlanan program şiirlerin okunması, oratoryo ve sinevizyon gösterileri, koro ile son buldu.
Refahiye’de de 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanında çelenk sunma töreniyle başladı.
10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni, Kaymakam Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Aykır, kurum amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
Çelenk sunma töreninde; Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri ilçe meydanındaki Atatürk anıtına sunuldu. Saat 09.05'de sirenlerin çalması ile Ulu Önder Atatürk'ün anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar yarıya indirildi ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Refahiye Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesinde yapılacak olan "Anma Programına" geçildi.
Anma programı 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam önemini belirten konuşma İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zafer Köknar tarafından yapıldı. Anma programı, şiirlerin okunması, Atatürk'ün hayatı ile ilgili sinevizyon gösterisi ve oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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