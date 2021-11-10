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"Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" 19-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek

İHA

"Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" 19-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle "Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" 1923 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivaline” 118 ülkeden toplamda 3 bin 148 başvuru yapıldı.
Erzincan Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Erkan, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:
“19 23tarihleri arasında düzenlemeyi planladığımız 3. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali hazırlıklarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan festival için Erzincan’a yakışır şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Bunun içinde her bir detayı tek tek inceleyip planlayıp yola çıktık. Bu kapsam da tam bir festival havasında bu süreci geçirmeyi planlıyoruz. Özelikle pandemi sürecinde evlerinde kalan vatandaşlarımızın sosyal aktiviteleri, bu tür kültürel etkinlikleri çok özlediklerini düşünerek bu kadar detaylı ve hasas davranmaya çalıştık. Malum bir şekilde kurtulmamız gereken bir süreçteyiz. Fakat kontrollü bir şekilde kurtulmaya çalışıyoruz ve bunun içinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda festivalin ilerlemesinde emeği geçenlere ve proje ortaklarımıza teşekkür ederiz. 1923 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan 3. Erzincan Kısa Film Festivalinde aslında kısa filmin içeriğinde ziyade bir nevi festival havasında geçmesi için programlar hazırladık. Festival kapsamında tiyatro oyunlarımız var. Konserlerimiz var, söyleşiler var. Bunların haricinde kısa film gösterileri var. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Erzincan Doğu Anadolu bölgesinde mütevazi bir şehir. Biz yola çıkarken işin grisini hiç düşünmedik. Ya siyah yada beyaz olmalıydı. Bunun içinde ekibimiz de profesyonel olmalıydı. Bu kapsam da çalıştığımız arkadaşlarımızın yapmış olduğu lansman sonucunda müthiş rakamlarla karşılaştık. Kısa film başvuruları 1 aylık süreçte açık kaldı. Bu süre içerisinde 118 ülkeden toplamda 3 bin 148 kısa film başvurusu yapılmış oldu. Bu bizi sevindirdi. Ön eleme süreci 19 Kasım’a kadar devam edecek. Bu 3 bin 148 film içerisinden 24 kısa film çıkartılacak. Ana jüriye gönderilecek. Ana jüri de bu 24 filmden ilk 3 dereceye giren filmleri ve jüri özel ödülü alacak filmleri bize bildirecekler. 23 Kasım da 3. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali kapanış töreninde bu filmlerin sahiplerini Erzincan’a davet edeceğiz. 19 Kasım’da başlayacak olan etkinliklerimizde konserlerimiz, tiyatro gösterilerimiz, kısa film gösterimlerimiz, söyleşilerimiz olacak. Son olarak ödül törenimiz olacak. 3. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivaline tüm halkımızı davet ediyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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