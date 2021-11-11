Bayburt’ta Milli Ağaçlandırma Seferberliği: 15 bin fidan dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta Milli Ağaçlandırma Seferberliği: 15 bin fidan dikildi

İHA

Bayburt’ta Milli Ağaçlandırma Seferberliği: 15 bin fidan dikildi

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Milli Ağaçlandırma Seferberliği Günü ilan edilen 11 Kasım’da Bayburt’ta 15 bin fidan toprakla buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ağaçlandırma seferberliğinde toplam 252 milyon fidan dikildi.
Bayburt’un merkeze bağlı Göldere köyünde belirlenen ağaçlandırma sahasına 2 bin 500 fidan dikilerek seferberliğe destek olundu. Ülke çapında olduğu gibi eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde Bayburt’ta 15 farklı noktada 15 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Göldere köyündeki etkinlikte konuşan Vali Cüneyt Epcim, ağaçlandırma seferberliğinin hayırlı olmasını temenni etti. Milli Ağaçlandırma Seferberliği’nin üçüncü yılını kutladıklarını belirten Vali Epcim, çalışmaların son yıllardaki en önemli atılımlardan biri olduğunu dile getirdi.
Vali Epcim, “Buradan İstanbul’a kadar yolculuk yaptığınızda gördüğünüz alanlar, belki Anadolu coğrafyasının yüzde 70’i yüz yıl önce büyük ormanlarla kaplıydı. Fakat toplumsal gelişmeler bu süreci olumsuz yönde etkiledi ve ağaç varlığımızda ciddi bir kayıp yaşadık. Bayburt’umuzda da okunan kitaplardan, arşivlerden anladığımız kadarıyla şu anki orman varlığının belki iki yüz katı orman varlığı olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu manada biz de her köye bir orman projesi gibi Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında yapılacak çalışmaları destekleyen bir çalışma yaptık. Özellikle Orman İşletme Müdürlüğümüzü güçlendirecek. Onlara kaynak sağlayacak çalışmalarda bulunduk.” diye konuştu.
Ağaçlandırma alanının ilerleyen dönemlerde sosyal etkinlikler için önemli bir konum olacağı değerlendirmesinde bulunan Vali Epcim, şunları söyledi: “Bugün Kırklartepe Barajımızın sahasındayız. Bu saha ileride Bayburt’un sayfiye alanlarından biri olacak. Bayburt’un gelecekteki en büyük gölet alanlarından biri olacak. Bu alanda hoşça vakit geçirecek vatandaşlarımızın da önünü açmış oluyoruz.”
Konuşmasında ağaçlandırma sahası yanında yer alan Kırklartepe Barajı’na da yer veren Vali Epcim, yapımı bir süredir devam eden projeyi çok önemsediklerine vurgu yaptı. Barajın su tutmaya başladığı müjdesini paylaşan Vali Epcim, “Bunun anlamı dokuz ay sonra buraya adeta bir deniz gelmiş oluyor. Bu manada başta Cumhurbaşkanı olmak üzere emeği geçen devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne süreç kapsamında verdiği destek dolayısıyla da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.
Ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ da Bayburt’un orman varlığı bakımından fakir olmasına karşın son beş yıl içerisinde yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde 75’inci sıradan 73’üncü sıraya yükseldiğini aktardı. Gelecek 5 yıl içerisinde Bayburt’u bu tabloda birkaç basamak daha yukarı taşımak istediklerine vurgu yapan Yalçındağ, “Bayburt ilimizde ‘Her Köye Bir Orman’ projesi kapsamında şu ana kadar 15 köyün ağaçlandırma çalışmalarını bitirdik. İnşallah yıl sonuna kadar 24 köyün ağaçlandırma çalışmalarını bitireceğiz.” İfadelerini kullandı.
Milli Ağaçlandırma Seferberliği, hazırlanan fidanların dikimiyle sona erdi.
Etkinliğe Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meraklı izleyici kalabalığı, polis ‘Gören varsa gelsin tanık olsun’ deyince dağıldı
YEREL HABERLER Meraklı izleyici kalabalığı, polis ‘Gören varsa ...
Otlukbeli Canlı Hayvan Pazarı projesi fizibilite desteği programı kapsamında destek almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Otlukbeli Canlı Hayvan Pazarı projesi fizibilite ...
EBYÜ’de 10 Kasım “Atatürk’ün Sevdiği Türküler” konseri verildi
YEREL HABERLER EBYÜ’de 10 Kasım “Atatürk’ün Sevdiği Türküler” ...
Erzincan’da ezanı güzel okuma kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincan’da ezanı güzel okuma kursları devam ediyor
Kaymakam Gülderen köylerde incelemelerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Gülderen köylerde incelemelerini sürdürüyor
"Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" 19-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek
YEREL HABERLER "Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" 19-23 ...
‘Mobil Trafik Eğitim Tırı’ Erzincan’da
YEREL HABERLER ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı’ Erzincan’da
Refahiye ve Çayırlı’da 10 Kasım töreni
YEREL HABERLER Refahiye ve Çayırlı’da 10 Kasım töreni
Sokak hayvanları için yemleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için yemleme çalışmaları devam ...
Kaymakam Çelik, esnaf ve yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik, esnaf ve yaşlı vatandaşlara ziyarette ...
Erzincan’da fabrika gibi meslek lisesi
YEREL HABERLER Erzincan’da fabrika gibi meslek lisesi
Erzincan’da saat 9'u 5 geçe hayat durdu
YEREL HABERLER Erzincan’da saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Milletvekili Çakır’dan Türkkan tepkisi
YEREL HABERLER Milletvekili Çakır’dan Türkkan tepkisi
Doğu’da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek
YEREL HABERLER Doğu’da sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek
Milletvekili Karaman, Kılıçdaroğlu’nun Erzincan ile ilgili konuşmasını yalanladı
YEREL HABERLER Milletvekili Karaman, Kılıçdaroğlu’nun Erzincan ile ...
Dijital İletişim tırının 39'ncu durağı: Erzincan
YEREL HABERLER Dijital İletişim tırının 39'ncu durağı: Erzincan
Erzincan’da kütüphanesiz okul kalmayacak
YEREL HABERLER Erzincan’da kütüphanesiz okul kalmayacak
Erzincanlı atıcılardan Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupasında dereceler
YEREL HABERLER Erzincanlı atıcılardan Havalı Silahlar Cumhuriyet ...
Girlevik Şelalesinde sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Girlevik Şelalesinde sonbahar güzelliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.