Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da araç camları buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Meteorolojik uyarı”

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde görülecek olan buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 6, sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 2, Erzurum’da 4, Ağrı’da 3, Kars’ta 1, Ardahan’da 6, Bayburt’ta 5 derece olarak kaydedildi.

“Erzincan buz tuttu”

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Erzincan'da park halindeki araçların camları buz tuttu.

Yüksek kesimlerde Munzur ve Keşiş dağlarının zirvelerine kar yağmasının ardından Erzincan kent merkezinde de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında seyretmeye başladı. Gece saatlerinde Erzincan’da termometreler eksi 2 dereceyi gösterdi. İşe gitmek için arabasının yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Çimlerin de buz tuttuğu kentte sürücüler otomobillerinin camlarını temizledi.

Erzincan’da gündüz havaların mevsim normalleri civarında seyrettiğini ancak gece ve sabah saatlerinde oldukça soğuk olduğunu belirten araç sürücüsü, “Kış geldi. Sabah aracımın camının buz tuttuğunu gördüm. Artık bundan sonra her sabah buz tutan camları kazıyıp işe gideriz” diye konuştu.

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