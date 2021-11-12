Tercan’da Covid-19 denetimleri devam ediyor

Erzincan’ın Tercan ilçesi genelinde korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Korona virüs ile mücadelede vaka artışlarının önüne geçmek için Tercan Salgın Denetim Timleri, ilçede hizmet veren esnafa Covid19 tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.
Denetim ekipleri, iş yerlerinde ve yol kontrol noktalarında Covid19 denetimleri yaparak pazar esnafı ve vatandaşların aldıkları salgın önlemlerini yerinde inceledi. Ekipler ilçe merkezi ve beldelerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu yerlerde ise maske konusunda uyarılarda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.