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Sulama vanalarını çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

İHA

Sulama vanalarını çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Erzincan'da bahçe ve tarla sulamasında kullanılan hidrant sulama vanaları ve borularını çalan hırsızlar jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Erzincan’da merkeze bağlı Çatalarmut köyünde meydana geldi. Bir vatandaşın hırsızlığı fark etmesi ve ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerini gören hırsızlar 60 TS 163 plakalı araçlarıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından E.A. ve E.T. aracın bagajında Erzincan İl Özel İdaresine ait küresel vana ve borularla yakalandı.
Öte yandan yaklaşık 1 yıldan beri Erzincan İl Özel İdaresine ait bu hat üzerinde yaklaşık 500 bin liralık hırsızlık olayı yaşandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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