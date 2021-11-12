Erzincan’da ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ trafik uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında, Erzincan’da trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında, trafikte seyir halinde bulunan araçların sürücülerinde emniyet kemerine yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Belediye önünde yapılan uygulamaya katılan Erzincan Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirici broşür verdi.

Yapılan etkinlik sonrası açıklamada bulunan Vali Yardımcısı Temel trafikte emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çekerek, “81 ilde eş zamanlı trafik uygulamamız oldu. Bu uygulamada emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek istiyoruz. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz ile beraber böyle bir uygulama yaptık. Biliyorsunuz vatandaşlarımız emniyet kemeri kullanmayınca özellikle yaralamalı kazalarda yüzde 60 oranında risk artıyor. Burada da gördüğümüz kadarıyla Erzincanlı vatandaşlarımız büyük oranda emniyet kemerini kullanıyor. Buradan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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