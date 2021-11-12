Vali ve milletvekili, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı

Erzincan Valisi Mehmet Makas ile AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında sürücüleri bilgilendirdi.

Vali Makas, Milletvekili Karaman ve beraberindeki Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, Otlukbeli Kaymakamı Sercan Yılmaz, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, akşam saatlerinde Otlukbeli ilçesindeki uygulama noktasında İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak, broşür ve tek kullanımlık maske dağıttı.

Emniyet kemerinin önemini vurgulayan Vali Mehmet Makas, “Emniyet kemerinin yaralamalı trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 60 oranında azalttığını özellikle vurgulamak istiyorum. Kampanya kısa süreli değildir. 2021 yılında açıklanan Trafik Strateji Belgesi'yle Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, İçişleri Bakanımızın sahiplendiği ve onun kontrolünde yürütülen proje ile 20212030 yılları arasında sürecek bir çalışmanın aşamalarından biridir. Özellikle emniyet kemerinin takılmasının çok önemli olduğunu asla ve asla unutmayalım. Bu, bizim için, vatandaşımız için hayat kurtaran en önemli faktörlerden biridir” dedi.

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