Otomobille traktör çarpıştı: 5 yaralı

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Erzincan’da otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkeze bağlı Yoğurtlu Mahallesinde saat 11. 30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sibel Gezer idaresindeki 12 AD 769 plakalı otomobille Doğan Sağyan yönetimindeki 24 AP 289 plakalı traktör, hemzemin geçidin 1 metre ilerisinde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma trafik ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunurken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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