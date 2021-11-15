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Erzincan'da 2021 Ekim ayında 351 konut satıldı

İHA

Erzincan'da 2021 Ekim ayında 351 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Ekim ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre; Erzincan'da 2021 Ekim ayında 351 konut satıldı.
Türkiye genelinde Ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu. Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Hakkâri, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu.
Konut satışları OcakEkim döneminde yüzde 15,2 azaldı. Konut satışları OcakEkim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 1 milyon 86 bin 539 olarak gerçekleşti.
İpotekli konut satışları 28 bin 49 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artış göstererek 28 bin 49 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. OcakEkim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,7 azalışla 209 bin 904 oldu.
Diğer satış türleri sonucunda 109 bin 352 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 109 bin 352 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak gerçekleşti. OcakEkim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artışla 876 bin 635 oldu.
İlk el konut satış sayısı 41 bin 914 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 41 bin 914 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,5 oldu. İlk el konut satışları OcakEkim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 azalışla 329 bin 70 olarak gerçekleşti.
İkinci el konut satışlarında 95 bin 487 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artış göstererek 95 bin 487 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,5 oldu. İkinci el konut satışları OcakEkim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalışla 757 bin 469 olarak gerçekleşti.
Yabancılara Ekim ayında 5 bin 893 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 5 bin 893 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 464 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 385 konut satışı ile Antalya, 359 konut satışı ile Ankara izledi.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Ekim ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 265 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konut ile Irak, 543 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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