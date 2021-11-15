Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: 2’si ağır 4 yaralı

Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, ErzincanErzurum kara yolu Saztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan memleketleri Erzurum’a giden H.D. idaresindeki 16 YG 723 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen araç içerisinden 2 kişi araçtan dışarı doğru savrularak yaralandı. Sürücü ile birlikte 4 kişinin yaralandığı kazada itfaiye ekipleri bir yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralanan sürücüyle beraber otomobildeki E.D., M.D. ve B.D, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.