81’lik çınar fidan dikerek doğaya can veriyor

Erzincan'da yaşayan 81 yaşındaki kişi yıllardır toprakları fidanla buluşturuyor.

Ülke genelinde meydana gelen orman yangınları sonrası fidan dikmek için birçok kişi ve kurum seferber oldu. Geçtiğimiz günlerde de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla tüm Türkiye'de fidanlar dikildi. Erzincan’da da uzun yıllardır birçok görev yapan 81 yaşındaki Ahmet Yağcıoğlu Hatıra Ormanına giderek geçmiş yıllarda diktiği fidanları suluyor ve her defasında yeni bir fidanı toprakla buluşturarak doğaya can veriyor.

Ahmet Yağcıoğlu fidanların, ağaçların insanlar için nefes olduğunu vurgulayak, “Ormanın çok büyük önemi vardır. Hazreti Peygamberimiz buyurmuş ki elinizde iki tane ağaç olsa öleceğinizi bilseniz de onları dikin. Ağaç yeşilliktir, ağaç hayattır. Memlekete her türlü etkisi faydası vardır. Gelecek nesil birlerden örnek alacak fidan dikecek, ağacın kıymetini önemini bilecek. Hiçbir zaman ağacı boşu boşuna kesmeyecek. Bir memlekette ne kadar çok ağaç olursa insan o kadar çok rahat nefes alır. Onun için herkesi ağaç dikmeye davet ediyorum” diye konuştu.

