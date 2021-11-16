Erzincan'da avcılık kursları düzenleniyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bilinçli ve sürdürebilir av için avcılık eğitim kursları veriliyor.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından avcılık kursları düzenlenmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimler kapsamında DKMP Kemaliye Şube Müdürlüğünün vermiş olduğu eğitim kursunda avcı adayları hazır bulundu. Kursta avcılara av ve yaban hayvanlarını, yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimi gibi bilgilerin yanı sıra av köpekleri, avda kullanılan yırtıcılar, sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi felsefesi ve özü, av için gerekli bilgiler, avcılıkta ahlaki bilgiler, ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması ve yurdumuzda av hayvanları başlıkları kapsamında kursiyerlere detaylı bilgiler veriliyor. Ayrıca kursta avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, toplumun bilinçlendirilmesi, avcıların eğitimi, av ve yaban hayatına ilişkisi ile ilgili avcı eğitim kursu verildi. Yapılan eğitimin sonunda ise yapılacak olan sınavda başarılı olan adaylar ‘Avcılık Belgesi’ almaya hak kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.