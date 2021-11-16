Kaçırdıkları otomobille kaza yapan 4 çocuk yaralandı

Yeni nesli 150 bin TL zam ile geldi

Caninin evi de şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, yaşları 12 ile 16 arasında değişen 4 çocuk, ailelerinden habersiz aldıkları otomobille kaza yapıp, hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kavakyolu Paşa Mahallesi 103 Sokak'ta meydana geldi. Çocuklardan biri, ailesinden habersiz olarak aldığı 24 AAF 054 plakalı otomobille arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıktı. Bir süre çocuğun kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 4 çocuk, hafif yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez

2021-11-16 17:24:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.