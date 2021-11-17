Doğu’da buzlanma ve donla birlikte sis görülecek

Doğu Anadolu Bölgesinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

“Pus ve sis uyarısı”

Bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Iğdır’da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 9, Ardahan’da 8, Erzurum ve Ağrı’da 5, Erzincan’da 2, Bayburt’ta 4 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 13, Bayburt’ta 12, Erzurum ve Ardahan’da 9, Kars’ta 6, Iğdır’da 10, Ağrı’da 11 derece olması öngörülüyor.

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