Erzincan’da 6 kilo 161,66 gram metamfetamin ele geçirildi

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Erzincan’da polisin yaptığı yol uygulamasında İran uyruklu şahsın kullandığı tırda 6 kilo 161,66 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde nakleden/sevk eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Erzurum Erzincan kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında sürücülüğünü İran uyruklu A.F.(43) isimli şahsın yaptığı İran plakalı tırda yapılan aramada toplam 6 kilo 161,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

TCK 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama veya Nakletme” suçu kapsamında adliyeye sevk edilen A.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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