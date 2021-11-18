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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ocak ayı yazar söyleşileri bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

Ocak ayı yazar söyleşileri bilgilendirme toplantısı yapıldı

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE Birimi Şube Müdürü Hüseyin Erol ve ilgili okul müdürlerinin katılımlarıyla ilk, orta ve lise düzeyindeki okullara yönelik çevrimiçi ortamda yapılacak yazar söyleşileri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE birimi kapsamında yürütülen "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi 3. yılında hız kesmeden devam ediyor.
İlgili proje kapsamında 20212022 eğitim öğretim yılı içerisinde ‘Online Yazar Söyleşileri’ etkinlikleri pandemi süreci dikkate alınarak devam edecek.
Toplantıda konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün "Okuma eylemi, bireyin boş vakitlerini güzel bir şekilde değerlendirebilmesini, kendini daha iyi ifade edebilmesini, dilsel becerilerini geliştirmesini, okudukları ışığında yeni bilgiler öğrenmesini, kısaca tüm gelişimsel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunan bir etkinliktir. Aynı zamanda okuma insanın gelişiminin önemli bir süreci olup kişi okuduğu sürece öğrenmesi de devam eder. Kişinin okuyarak istediği bilgiye ulaşabilmesi ona kendi öğrenmelerinden sorumlu olmasını sağlayıp bir çeşit özgürlük sunar. Kitap okuma bazısı için bilgiye ulaşmak için bir yol olarak görülürken bazısı içinse nedenlerinin kişiye göre değişeceği bir etkinlik olabilir. Amacı ne olursa olsun kitap okumanın bireye katkısı çok fazla olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Okuma yeni fikirlerin oluşmasına katkıda bulunurken farklı unsurlar arasında bağlar kurulmasına ön ayak olmaktadır. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da kitap ile ilgili projelere 2015 yılından itibaren çok önem veren bir kurum olduk. Bu etkinliklerin sonucunda sahadan olumlu geri dönüşler de almaktayız. Bu çerçevede 17 yazarımızı yeni eğitim öğretim yılında çevrimiçi olarak öğrencilerimizle buluşturup aynı zamanda öğrencilere isme imzalı kitaplarını ulaştırmayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.
Toplantı konuyla ilgili projenin Ocak ayı etkinlikleri içerisinde Selcen Yüksel Arvas ve Gamze Pat ile ilgili yazar organizasyonu için İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE birimi öğretmenlerinden proje koordinatörü Kübra Tuğçe Bingöl tarafından bilgilendirme yapılması ile sonlandırıldı.

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