Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü

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Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Yalnızbağ Mahallesinde 25 LT 328 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede aracın içine sirayet eden alevler otomobili hurdaya çevirdi. Araç sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu ve araç kullanılamaz hale geldi.

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