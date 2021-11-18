Erzincan’da Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi ekipleri diyabete farkındalık için sahaya indi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi ekipleri “Dünya Diyabet Günü” etkinlikleri kapsamında diyabet hastalığına dikkat çekmek ve diyabet farkındalığını artırmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riski büyük oranda önlenebiliyor.

Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından bu yılki tema ‘Diyabet Bakımına Erişim’ olarak belirlendi. Erzincan’da alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinlikte diyabetin önlenmesi ve kontrolü, farkındalığın arttırılması ve öneminin vurgulanması amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından stand kurularak diyabet hakkında bilgi verildi, bireylerin diyabet riskleri değerlendirildi ve diyabet hastalığıyla ilgili broşürler dağıtıldı. Düzenlenen etkinlikte ayrıca vatandaşların kan şekeri ölçümü yapıldı.

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