Erzincan’da motosiklet yangını

Erzincan’da sokak ortasında alev alan motosiklet polis ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erzincan merkez Karaağaç Mahallesinde sokak ortasında yanan motosikleti gören polis ekipleri yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ederek itfaiye ekipleri gelene kadar kontrol altına aldı. Etrafta birçok dükkanın bulunmasından dolayı panik yaşatan yangında H.Ç.’ye ait motosiklet tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın çevredeki işyerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı.
Ayrıca motosiklet yanında çöp konteynerinin de yandığını gören polis ekipleri durumdan şüphelenerek olayla ilgili tahkikat başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.