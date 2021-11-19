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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç Şavak Derneği turnuvası renkli görüntülerle sona erdi

İHA

Genç Şavak Derneği turnuvası renkli görüntülerle sona erdi

Genç Şavak Derneği tarafından eski başkanlar merhum Muhlis Doğan ve Mehmet Karadaş anısına düzenlenen futbol turnuvası final maçının ardından düzenlenen kupa töreni ile sona erdi.
Erzincan’da faaliyet gösteren Genç Şavak Derneği 14 takımdan oluşan geniş katılımlı bir turnuva etkinliği düzenledi.
Turnuva ödül ve kapanış programına Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, MHP İl Başkanı Salih Aksu, Türkiye Değişim Partisi Erzincan İl Başkanı Remzi Öz, Genç Şavak Derneği Başkanı Murat Can, STK Temsilcileri, sponsorlar, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.
Ödül töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Genç Şavak Derneği Başkanı Murat Can bazı açıklamalarda bulundu.
Murat Can açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Bu yıl derneğimizin düzenlediği futbol turnuvası, 14 takımın katılımı ile az önce oynanan final maçı ile beraber neticelenmiştir. Finalist iki takımı kutluyor şampiyon olan takımımızı tebrik ediyorum.
Dernek bir STK olarak ve kuruluş amacını açıkça tüzüğünde belirterek bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadır. Derneğimizin temel amacı Şavak toplumunun faydasını gözetmektir. Bu faaliyet, esas amaç olan toplumun birliğini, tanış olmasını, kaynaşmasını sağlayarak, kültürünü devam etmesine mümbit bir zemin oluşturmayı hedeflemiştir. Temelde birlik sağlamanın kaynaşmanın gönül bağı kurmanın çok farklı yol ve metotları vardır. Bunlardan bir tanesi de sosyal etkinlik yolu ile insanların muhabbetlerini artırarak var olan bağı güçlendirmektir. Bu gün buradaki turnuva Şavaklılar arası var olan bağın güçlü ve kavi olmasını sağlamıştır. Bunun yanında sosyal etkinliklerin ve içerisinde futbolun kendine has(münhasır) insan yaşayışı(tavrı) üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ayrıca bilinmektedir. Kültürüne geleneğine ahlaki değerlerine bağlılığı ve sorumluluk bilinci ile hareket etmesine; ayrıca sosyalleşmeyi, paylaşımcı olmayı yaşantı haline getirebilecek olumlu bir etkiye sahip olduğunu, bir çok teorisyenin çalışmaları ile sabit olduğu gibi aktif olarak turnuvaya katılan herkesin de bu süreç içerisinde faydalı yönlerini müşahede etmesini sağlamıştır. Turnuva ayrıca günümüz teknolojisinin olumsuz tavrını, etkisini belli bir zaman aralığına mahsus olsa da kenara atıp bu olumsuz ortamdan korumaktadır. Erzincan için örnek bir sosyal sorumluluk projesi olacağını düşünüyoruz. Çünkü 14 takımın katıldığı ve her takımda 12 kişinin yer aldığı 2 ay boyunca en az 200 kişinin katılım sağlayarak, izleyicileri ile beraber 500 kişiyi bulan, dinamik bir yapı, bir organizasyon olmuştur. Ve turnuva olumsuzluklardan uzak samimi ,sıcak ve sosyal bir ortam oluşturmuştur. Bu da insanlar arası iletişimin oluşmasına ciddi bir katkı sağlamıştır. Tabi bu sayı ile futbol organize etmek meşakkatli bir iştir, ancak güzel bir şekilde tamamlamak ayrı bir haz vermiştir.
İnsanların üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu düşündüğümüz benzeri etkinlikler ile güzel ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz İnşallah.
Sonuç olarak turnuva neticesinde amacımıza bir ölçüde ulaştığımızı düşünüyoruz.
Ayrıca bu birlikteliğe gayret gösteren tertip komitesine sponsorlara takım kaptanlarına futbolculara ve her gün tv dizisi izler gibi keyif alarak tüm maçları 2 ay boyunca izlemeye gelen seyircimize kendilerini hiçbir zaman yalnız görmeyecek yalnız hissetmeyecek ve onların bir evinin olduğunu gören gençlerimize kardeşlerimize de gönülden teşekkür ediyorum.
Bir de amatör ligde oynayan Şavakspor ve İliç Gençlik Spor takımlarımız var, amatör ligde oynayan Şavaksporu takımımızı program içerisinde takdim edeceğiz, Şavakspor için tüm toplumumuzdan destek istiyoruz. Mevlam hayırlı mübarek etsin.
Son olarak; Uzatma Dünya Sürgünümü Benim deyip; dün ebediyete irtihal eden En sevgiliye kavuşan ülkemiz değerlerinden Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet diliyor kıymetli eserlerinden birinin güzel bir sözü ile konuşmamı neticelendirmek istiyorum.
"Umutsuzluk yok. Gün gelir; Gül de açar, Bülbül de öter"
Ardından konuşan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün; “Uzun yıllardır bu kadim coğrafyada bir ve beraber yaşayan yaşamakla birlikte kültürünü devam ettiren, sürdüren aşiretimizin değerli üyeleriyle birlikte sizlerle beraber olmanın hazzını yaşıyorum. Hayallerimiz bir, geçmişimiz bir, ülkümüz bir, geleceğimiz bir. Saygıda kusur etmeyen bir toplulukla beraberiz. Şavak berekettir, aydınlıktır, gelecektir, umuttur, birliktir.” Dedi.
Ardından plaket takdimine geçildi. Plaket takdimi ardından İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt futbolculara madalyalarını verdi. Tören son olarak kupanın takım kaptanına verilmesiyle son buldu.
Ödül töreni şenlik havasında geçti. Yöresel lezzetlerden lavaş ekmek ve tulum peyniri ikram edildi ve halaylar çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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