Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde yağmur ile yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu; Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Bayburt çevreleri ile Kars'ın güney kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar Iğdır ve Erzincan çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette olarak esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 9 derece, en yüksek sıcaklıkta Erzincan’ın Kemah ilçesinde 15 derece olarak ölçüldü.

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