Balık satışları arttı, esnafın yüzü güldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık satışları arttı, esnafın yüzü güldü

İHA

Balık satışları arttı, esnafın yüzü güldü

Erzincan’da havaların soğumasıyla birlikte balık satışlarının artması esnafın yüzünü güldürdü.
Demir ve çinko gibi mineral bakımından oldukça zengin olan balık havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların tercihi oldu. Kış aylarında bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlar haftalık alışverişlerine balığı da ekledi.
Satışlardan memnun olduğunu dile getiren Erzincan Kapalı Halk Pazarı esnafı ise tezgâhlarını taze ve çeşitli balıklarla süsledi.
Kapalı Halk Pazarında hamsi 15 TL, palamut tanesi 15 TL, istavrit 20 TL, çinekop, somon, levrek 60 TL’den alıcı buldu.
Halk pazarında sebze fiyatları ise sarımsak ve mantar 20 TL, brokoli, patlıcan, dolmalık ve sivri biber 10 TL, kabak 8 TL, kereviz 7,50 TL, karalahana ve salatalık 7 TL, domates, marul, havuç, pırasa, turp, limon, kırmızıbiber ve karnabahar 5 TL, lahana 4 TL, dereotu ve maydanoz demeti 2 TL’den alıcı buldu. Meyve fiyatları ise kivi 15 TL, üzüm, muz ve ayva 10 TL, nar 6 TL olarak satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: “Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyordu. Bugün Amerika’da sıfırdan yüzde 7’e çıkmış enflasyon. Bu ne demektir 7 kat artış. Biz de 10'dan 20’e çıkmış iki kat artış”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali ...
Binali Yıldırım: "Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor" AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: “Amerika, Avrupa denen ülkeler bunlar enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika’da sıfırdan yüzde 7’e çıkmış enflasyon” AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, memleketi Erzincan’da
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: "Amerika, Avrupa denen ülkeler ...
Jandarmadan KADES uygulaması bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Jandarmadan KADES uygulaması bilgilendirmesi
Dünya üçüncüsü kickbokscu Azizoğlu
YEREL HABERLER Dünya üçüncüsü kickbokscu Azizoğlu
Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
YEREL HABERLER Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ...
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’ndan Aktürk’e ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’ndan ...
TBB Başkanı Feyzioğlu: “Resmi Gazeteye avukatlık asgari ücret tarifesini enflasyon oranının üzerinde yüzde 25 artışla gönderdik”
YEREL HABERLER TBB Başkanı Feyzioğlu: “Resmi Gazeteye avukatlık ...
Genç Şavak Derneği turnuvası renkli görüntülerle sona erdi
YEREL HABERLER Genç Şavak Derneği turnuvası renkli görüntülerle sona ...
Polis ekipleri vatandaşın bulduğu 9 bin 800 lirayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Polis ekipleri vatandaşın bulduğu 9 bin 800 lirayı ...
Ölmek üzereyken bir çocuk tarafından bulunan iki yavru köpek, Özdemir ailesinin neşe kaynağı oldu
YEREL HABERLER Ölmek üzereyken bir çocuk tarafından bulunan iki ...
Erzincan’da teknik kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da teknik kurul toplantısı yapıldı
Erzincan’da yol yapım, kaldırım yenileme ve parke çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincan’da yol yapım, kaldırım yenileme ve parke ...
Erzincan’da kiremit yüklü tırda yangın
YEREL HABERLER Erzincan’da kiremit yüklü tırda yangın
Erzincan’da motosiklet yangını
YEREL HABERLER Erzincan’da motosiklet yangını
Emniyet ekipleri özel öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Emniyet ekipleri özel öğrencilerle bir araya geldi
Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da en düşük sıcaklık Ardahan’da kaydedildi
YEREL HABERLER Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da en düşük ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.