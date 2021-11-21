En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan’da adını taşıyan üniversitede öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler sordu, Yıldırım samimiyetle cevapladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle buluşan Yıldırım, samimi açıklamalarda bulundu. Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan’da olan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, üniversitesi öğrencileriyle Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde, düzenlenen söyleşide bir araya geldi.

Üniversite yıllarından, iş hayatına siyasete ve günlük hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Yıldırım, kendine has esprili üslubuyla keyifli anlar yaşattı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Program sonunda öğrenciler AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile bolca fotoğraf çektirme imkanı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.