Asfalt çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan’a modern ve çağdaş bir kimlik kazandırmak için kent genelinde sürdürdüğü çalışmalarına hız veren Erzincan Belediyesi, kış ayları öncesi asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında son olarak Demirkent Yerleşkesinde yeni imara açılan sokaklarda asfaltlama çalışması yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kış öncesinde işleme alınan bölgelerde belirli periyot çerçevesinde çalışmalarımız sürüyor. Daha güzel bir Melikgazi’de yaşamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız Erzincan'ımıza hayırlı olsun.” dedi.

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