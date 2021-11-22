8 adet tersip bendi ile yerleşim yeri ve arazilerin taşkın riski azaltıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya Beldesinde yapılan 8 adet tersip bentleri ve ıslah sekisi ile yerleşim yeri ve arazilerin taşkın riski azaltıldı.

Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği taşkın ve rusubat kontrolü maksadıyla tasarlanan mühendislik yapıları ile akarsular üzerindeki köprü ve menfez gibi sanat yapılarının temel hidrolik tasarım kriterlerinin, akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemeler ile akarsu yataklarına ve taşkın kontrol tesislerine yapılan müdahaleler ve alınacak önlemlerin ıslah öncesi yer teslimi konularının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştı. Bu kapsamda Erzincan’ın Tercan Çadırkaya Beldesinde 8 adet biriktirme barajı da denilen tersip bendi inşa edilerek yerleşim yeri ve arazilerin taşkın riski azaltıldı.

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