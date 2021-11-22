Erzincan’da zincirleme kaza: 1’i ağır 2 yaralı

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Erzincan'da meydana gelen zincirleme trafik kazasından 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 AP 874 plakalı kamyonet, 24 DL 955 plakalı kamyonet ve 24 EE 629 plakalı otomobilin karıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada sürücülerden E.S (25) aracını olduğu yerde bırakarak kaçtı.

Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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