Yıldırım, memleketi Erzincan’da bir dizi açılış programlarına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da okul, camii, yurt ve öğretmenevi açılışlarına katıldı.

Yıldırım, Erzincan merkezdeki programların ardından kargın Beldesinde hayırsever bir işadamı tarafından yaptırılan 12 derslikli "Ömer Gültekin İlkokulu ve Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Yıldırım, “İslam'ın ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlatarak, "Beşikten mezara kadar ilim irfan tahsil etmek bütün inananların üzerine bir vazife. Ne kadar çok yavrularımızı, evlatlarımızı eğitirsek hem cehaleti yeneriz hem de memleketin huzurunu, güvenliğini sağlarız. Ayrıca kalkınma ve refahın en önemli şartı eğitimdir” diyerek, eğitime katkılarından dolayı hayırsever işadamını tebrik etti.

Konuşmaların ardından düzenlenen törenle okul inşaatının temeli atılarak, Kargın Beldesine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Temel atma töreninin ardından Binali Yıldırım, Çayırlı ilçesine geçti. Çayırlı’da folklor ekibinin barıyla karşılanan Yıldırım, camii, KYK yurdu ve öğretmenevinin açılış programlarına katıldı.

Düzenlenen açılış programına Binali Yıldırım, Vali Mehmet Makas, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, kamu kurum yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla toplu açılış gerçekleştirildi.

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