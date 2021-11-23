Hayatını kaybeden öğretmen ve şehitler unutulmadı

Erzincan’da 24 Kasım etkinlikleri kapsamında hayatını kaybeden öğretmenler ve şehitler kabri başında dualarla anıldı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve beraberinde ki şube müdürleri hayatını kaybeden meslektaşlarını ve şehitleri kabri başında Kur’anı Kerim okuyarak dualarla yâd etti. İl Milli Eğitim Müdürü Gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kabir ziyareti yaparak başladıklarını söyleyerek, “Hayatını kaybeden öğretmenlerimize, meslektaşlarıma ve bu vatana kurban olmuş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyorum. Bizler onları unutmadık ve unutturmamaya da devam edeceğiz. ‘Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır’ diyen Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği üzere, kutlu bir hizmeti yüklenen öğretmenler, fedakârlıklarıyla milletlerin en saygıya layık mesleğine sahiptirler. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum ve ahirete göç etmiş tüm meslektaşlarıma tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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