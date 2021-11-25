Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsüne kar yağışı zor anlar yaşattı

Erzincan'da nisan ayında yaylalara çıkarılan koyun sürülerinin geri dönüş yolculuğunda bastıran kar yağışı, besicilere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılardan sonra yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Erzincan’ın Ahmetli köyünden merkeze getirilmek üzere yola çıkarılan koyun sürüleri yolda kar fırtınasına yakalandı. Koyun sürülerini merkeze indirmeye çalışan besiciler ise zor anlar yaşadı.

Yücel Çimen’e ait koyun sürüsü de kar ve tipiye yakalanarak yol boyunca olumsuz hava şatıyla karşılaştı. Kar yağışının gece boyu etkili olduğunu belirten Çimen, “Koyun sürüsünü kar yağışı altında merkezdeki Palangaya getirmeye çalıştık. Yol boyunca etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle zorlandık” dedi.

Yağan karla birlikte köylerde dondurucu soğuklar da etkisini artırdı.

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