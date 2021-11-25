Erzincan’da çocuklara diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı

Erzincan'da Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.

Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından alışveriş merkezinde çocuklara yönelik “Ağız ve diş temizliği, diş sağlığı açısından sağlıklı beslenme önerileri ve diş gelişimi” konularında bilgilendirme eğitimleri verildi.

Bu kapsamda ağız ve diş sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırıp pekiştirilmesini sağlamak adına eğitimin sonunda diş fırçası ve diş macunu dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.