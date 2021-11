CHP Erzincan Kadın Kollarından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

CHP Erzincan Kadın Kolları Başkanı Seçil Can parti binasında yaptığı açıklamada, “61 yıl önce canlarıyla bedel ödeyen bu cesur ve onurlu kadınların mücadelesi, bugün de bizlerin omuzlarında yükseliyor. Bu bilinçle, dünyaya ve ülkemize demokrasiyi, adaleti ve eşitliği getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, bir yandan örgütlü gücümüzü arttırırken, diğer yandan dünyadaki ve Türkiye’deki kadın hareketine ses katıyor, mücadeleyi birlikte büyütüyoruz. Kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor. Kadınlar sırf kadın oldukları için öldürülüyor, şiddete uğruyor. 11 gün önce Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden katil Can Göktuğ Boz; ‘Birini öldürmeyi planladım, kadın direnemez diye onu öldürdüm’ demişti. Bizler, en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza sahip çıkmak için direniyoruz. Genel merkezimizde “Alo Şiddet” hattı kurduk. Yaşam en temel haktır diyerek projemize “YaşamHak” adını verdik. 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri verdik ve vermeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Can partisisin iktidara geldiğinde ki yol haritasını da “Altı Ayda Altı Kolaylık” başlığıyla madde madde açıklayarak anlattı. Can, “İktidara geldiğimizde ilk altı ayda ne mi yapacağız?

1 Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz derhal başlayacak. Kadına şiddet davaları için Özel Yetkili Mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kuracağız. Hâkim ve savcılar ile tüm adli makam çalışanları kadına şiddet konusunda özel eğitim alacak. Her polis karakolunda içinde en az bir kadın polisin yer aldığı ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler oluşturacağız. Şiddet bildiriminin aile hekimleri tarafından da yapılması için, polis ve aile hekimi arasında bir iletişim kanalı oluşturacağız. Kadınlara şiddet uygulayanların iyi hal indiriminden yararlanmasına izin vermeyeceğiz. İş yerinde veya evde, her nerede olursa olsun kadına yönelik psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılık da fiziki şiddetle aynı kapsama alınarak suç sayılacak. İktidarımızda kadınlar, adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalmayacak.

2 Aile destekleri sigortasını hayata geçireceğiz. 1971 yılından beri yasalaştırılmayan Aile Destekleri Sigortası ile ev kadınlarının sosyal güvence meselesini çözeceğiz. Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler için Aile Destekleri Sigortası’ndan mali destek sağlayacağız. Bu destekleri, hanedeki kadın adına bankada açılan hesaba yatıracağız.

3 Kadın istihdamını arttıracağız ‘Ev Kadınlarına İş, Eve Aş’ sağlayacağız. Çalışmak isteyen ev kadınlarına destek olacağız. KOBİ’ler aracılığıyla yarı zamanlı kadın istihdamını arttıracağız. Ev kadınlarına istihdam sağlayan KOBİ’lere, Aile Destekleri Sigortası kapsamında maaş ve vergi desteği vereceğiz. Ev kadınlarının devlet memuriyetine alınmasını teşvik edeceğiz. Kamudaki yönetim kademeleri için en az yüzde 35 kadın kotası uygulayacağız. Yönetim kademelerinde yüzde 35 veya üzerinde kadın çalışanı olan özel sektör şirketlerine, vergi teşviki vereceğiz.

4Boşanan kadınlar için ‘Yeni Başlangıçlar Fonu’ oluşturacağız. Eşinden boşanan kadınlara, Aile Destekleri Sigortası kapsamında kuracağımız Yeni Başlangıçlar Fonu ile taşınma ve ev kurma desteği vereceğiz. Kadın çalışmıyorsa, istihdama katılmaları için belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği vereceğiz. İktidarımızda kadınlar kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürecekler.

5 Doğum izni uygulamasını geliştireceğiz. Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınlar, yeniden iş hayatına dönmek istediklerinde pozitif ayrımcılık uygulamalarından yararlanacaklar.

6Güçlü bir kadın sağlığı programını başlatacağız. Kadınların sağlık, bakım ve hijyen konusundaki en büyük güvencesi devlet olacak. Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak. Rahim kanserini önleyen HPV aşısı da dâhil olmak üzere tüm önleyici sağlık harcamaları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacak. Değerli basın mensupları, Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilden eş zamanlı olarak haykırıyoruz: Geliyor Gelmekte Olan” ifadelerine yer verdi.

