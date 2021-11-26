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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan kaçak avcı kulübeleri DKMP ekiplerince yıkıldı

İHA

Erzincan kaçak avcı kulübeleri DKMP ekiplerince yıkıldı

Erzincan'da, orman bölgelerinde kaçak yaban keçisi avında kullanılan, 25 yıllık 18 avcı kulübesi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yıkıldı.
DKMP 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Erzincan'da yürüttüğü çalışmalarda, bölgede kaçak yaban keçisi avında kullanılan 18 avcı kulübesi drone ile havadan tespit edildi. Dağlık ve ormanlık alanlarda bazısı ahşap bazısı taş olarak inşa edilen kulübelerin 25 yıllık olduğu belirlendi.
Yer tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahkemece el koyulmasına karar verilen 18 kulübe, DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü ve Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü personeli desteğiyle yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

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