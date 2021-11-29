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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EBYÜ’de “Şiddete Sıfır Tolerans” temalı panel gerçekleştirildi

İHA

EBYÜ’de “Şiddete Sıfır Tolerans” temalı panel gerçekleştirildi

EBYÜ’de “Şiddete Sıfır Tolerans” temalı panel gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin yaptı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın, dünyada ortama her 4 kadından 1’inin ve ülkemizde ise 10 kadından 4’ünün şiddete maruz kaldığını söyledi. Ne yazık ki kadından söz edildiğinde sokağa çıkma saatlerinden giyimine, makyajından davranışlarına herkesin her şeyi çok iyi bildiğini söyleyen Altın, kadının şiddete maruz kalmaması ve korunması noktalarında hiç kimsenin çok şey bilmediğine gönderme yaptı. Medyada kadınların adlarının kısa ve küçük yazılmasına karşılık, katillerin adlarının büyük harflerle yazıldığına vurgu yapan Altın, 2021 yılında ülkemizde büyük çoğunluğu kendi kararlarını kendileri vermek istediği için 251 kadının katledildiğini belirtti. Altın, bu tabloyu terse çevirmek için kadına daha fazla önem verilmesi ve karar mekanizmalarında kadınların daha etkin hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Açılış konuşmasından sonra söz alan ilk panelist Dr. Öğr. Üyesi Meryem Fırat, açıklanan oranların aksine kadına yönelik şiddetin daha yüksek oranlarda olduğunu belirterek, özellikle bizim ülkemizde bu oranın doğuya doğru gittikçe daha da arttığını söyledi. Fırat, şiddetin tanımını yaparak, kadına yönelik şiddet türlerini, bu türlerin neler olduğunu ve nasıl gerçekleştiklerini örneklerle anlattı. Özellikle Hindistan ve Çin’de kadına yönelik şiddetin yoğun olduğunu ancak ABD ve Avrupa’nın da bundan çok geri kalmadığına vurgu yapan Fırat, kadına yönelik şiddeti önlemenin çaresini ise başta eğitim olmak üzere kadın istihdamının artırılması, yasal düzenlemelerin yapılması ve medyada yer alan şiddet içeriklerinin ya izlenmemesi ya da bilinçli bir şekilde izlenmesinde buldu.
İkinci panelist Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nurten Öztürk, kadına yönelik şiddet, tehdit, eziyet ve cinsel taciz türlerini ve bu türelere göre verilen cezaları ele alarak, kadına yönelik şiddet konusunun ülkemizdeki yasal boyutları ve düzenlemeleri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.
Üçüncü ve son panelist Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Sosyolog Merve Kılıç ise konuşmasında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erzincan Eylem Planı (20222025)” ile ilgili bilgilendirme yaptı. Kılıç sunumunda, Planının hangi aşamalardan geçerek nasıl oluşturulduğu, paydaşlarının kimler olduğu, bu plan çerçevesinde ne tür hizmetlerin verileceği ve ulaşılmak istenen hedeflerin neler olduğu konularında dinleyicileri detaylı olarak bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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