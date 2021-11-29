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Doğu Anadolu’da fırtına uyarısı

İHA

Meteorolojiden, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu’da fırtına uyarısı

Meteorolojiden, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Bayburt ve Ağrı'da rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreyi, yüksek kesimlerde ise yer yer 100 kilometreyi bulacağı kaydedildi. Bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Rüzgar hızı sınıflandırmasına göre, rüzgarın saatteki hızı 39 ila 61 kilometreyi buluyorsa kuvvetli rüzgar, 62 ila 74 kilometreye fırtına, 75 ila 88 kilometreye kuvvetli fırtına, 89 ila 102 kilometreye ulaşıyorsa tam fırtına şeklinde tabir edildiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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