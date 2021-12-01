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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçılardan polislere ilk yardım kursu

İHA

Sağlıkçılardan polislere ilk yardım kursu

Erzincan’da görev yapan polislere yönelik ‘Temel İlk Yardım Kursu’ eğitimi verildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak merkez ve ilçe teşkilatlarında görevli polis teşkilatlarına, görev esnasında karşılaştığı olay ve kazalarda oluşabilecek yaralanmalarda sağlık ekibinin yardımı sağlanıncaya kadar geçen sürede yaralıların mevcut durumunun kötüleşmesinin engellenmesi, varsa hayati tehlikesinin ortadan kaldırılmasının sağlanması amacıyla ‘Temel İlk Yardım Kursu’ eğitimi verildi.
İlk yardım eğitmenlerince verilen derslerde, polislere temel yasam desteği, kalp masajı, kanama, yaralanma, sara krizi, kalp krizi gibi ani müdahale gereken konular öğretildi. İlk yardımın ve ilk yardımcının önemini belirten sağlıkçılar, katılım sağlayan polislere ve yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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