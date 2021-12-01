EBYÜ’de “Öğretmenler Günü” kutlama programı düzenlendi

EBYÜ Eğitim Fakültesi tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Öğretmenler Günü kapsamında üniversitenin Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen kutlama programında ilk olarak EBYÜ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Latife Kırbaşoğlu Kılıç tarafından “Ben Bir Öğretmenim” adlı konferans verildi.

Kılıç, konferansta 24 Kasımın anlam ve önemi belirterek Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim anlayışından bahsetti. Öğretmen yetiştiren programların yeniden ele alınıp eksiklerinin giderilmesi ve bu programlarda yetişecek öğretmen adaylarının öğretmenlik duygusu barındıran özel kişilerden seçilmesi konusuna da dikkat çeken Kılıç, öğretmenin şımartmayan sevgi ve isyan ettirmeyen bir disiplinde olması gerektiğine vurgu yaparak, ideal öğretmenin tanımını yaptı.

Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da gerçekleşen konferansa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Erdem Yavuz, Doç. Dr. Alper Kaşkaya, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resimİş Anabilim Dalı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Öğretmenler Günü Resim Sergisi’nin açılışı ile devam etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Ertugay’ın açılışını yaptığı sergide Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcıları Doç. Erdem Yavuz, Doç. Dr. Alper Kaşkaya, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen, Güzel Sanatlar Eğitimi Resimİş Anabilim Dalı akademisyenleri ve öğretmeler de hazır bulundu. Akademisyen ve öğretmenlerden oluşan 29 sanatçının hazırladığı sergide toplam 49 eser, sanatseverlerle buluştu.

Etkinlikler kapsamında son olarak Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından hazırlanılan “Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Konseri” gerçekleşti. Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yarımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, akademisyenler, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan’ın günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen konserde Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından birbirinden güzel eserler seslendirildi.

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