Erzincan’da kar yağışı

Kar yağışı ve sisin etkili olduğu Erzincan’da ilçeler ve köyler beyaza büründü.

Erzincan’da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yağan karla birlikte Refahiye, Çayırlı, Tercan, İliç ve Otlukbeli ilçe merkezleri ile çok sayıda köy karla kaplandı. ErzincanSivas karayolunda bulunan Sakaltutan ve Kızıldağ ile ErzincanGümüşhana karayolu güzergâhındaki Ahmediye Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar yavaş yavaş seyrederek yollarına devam ederken, karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Doğu Anadolu’da hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların öğlen saatlerinden itibaren Erzurum’un doğusu ile Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman fırtına (5080 km/sa) şeklinde esecek.



Meteorolojik uyarı

Rüzgarın Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (5075 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (7090 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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